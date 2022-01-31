الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي ومتفائلة بإحراز اللقب من قبل beIN SPORTS January 31, 2022 12:04 1:22 دقيقة أعربت الجماهير المصرية عن سعادتها ببلوغ نصف النهائي، مبدية تفاؤلَها بمواصلة المشوار من أجل البحث عن اللقب الثامن للفراعنة في البطولة. تقارير إخبارية منتخب مصر منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة سايس يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة 1:22 دقيقة الجماهير المصرية سعيدة بالوصول لنصف النهائي 1:00 دقيقة محمد صبحي يتطلع لمواجهة الكاميرون 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 4:36 دقيقة موناكو إلى ربع نهائي كأس فرنسا 0:59 دقيقة كوليبالي: "أردنا الحفاظ على نظافة الشباك" 1:01 دقيقة إدريسا غيي: "طبقنا تعليمات المدرب والقائد ماني" 0:53 دقيقة ساديو ماني: "لعبنا بطريقة جيدة ونستحق الفوز" 3:21 دقيقة السنغال تُكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي 0:38 دقيقة كوريا الجنوبية إلى بطولة العالم لكرة اليد