قرّرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 التزاما من الكاف بمكافأة الأداء المتميز وتعزيز مكانة البطولة.

وبلغت الزيادة الإجمالية لجوائز البطولة مليوناَ وثمانمائة وخمسين ألف دولار أميركي حيث سيحصل المنتخب المتّوج باللقب على خمسة ملايين دولار أميركي فيما ينال الوصيف مليونين وسبعمائة وخمسين ألف دولار، أما المتأهلون إلى نصف النهائي فسيحصلون على مليونين ومائتي ألف دولار، أما المتأهلون إلى ربع النهائي فسيحصلون على مليون ومئة وخمسة وسبعين ألف دولار أميركي.

وتنطلق البطولة القارية يوم الأحد 9 يناير/كانون الثاني الحالي في الكاميرون على أن تختتم منافساتها في السادس من شباط/فبراير المقبل.