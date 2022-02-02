الإصابات تؤرق المنتخب المصري من قبل beIN SPORTS February 2, 2022 08:40 6:16 دقيقة رغم خُلوّ صفوفه من حالات الإصابة بكورونا، يعاني المنتخب المصري من وقوعه ضحية للإصابات المتكرّرة خلال كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ والتي بلغت ذروتها بإصابة حارسي المرمى الأساسي والبديل. تقارير إخبارية المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لابورتا مستغرب من موقف ديمبيلي ! 0:58 دقيقة عقوبات بحق بعض لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب 6:16 دقيقة الإصابات تؤرق المنتخب المصري 1:59 دقيقة بوركينا فاسو تسعى للإطاحة بالسنغال 2:05 دقيقة المنتخب السنغالي ينشد العبور لنهائي "كان 2021" 1:04 دقيقة إسبانيا تلاقي البرتغال في نصف النهائي 3:18 دقيقة التعادل يخيم على مواجهة بيرو والإكوادور 4:30 دقيقة البرازيل تسير بلا هزيمة وكوتينيو يسجل هدفاً رائعاً 3:41 دقيقة الأرجنتين المتأهلة تتابع نتائجها الممتازة 0:58 دقيقة عقوبات على المنتخبين المصري والمغربي