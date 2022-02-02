الأوراق الرابحة للكاميرون ومصر مطالبة بصناعة الفارق في نصف النهائي من قبل beIN SPORTS February 2, 2022 20:33 2:33 دقيقة ستشهد المواجهة القوية بين المنتخب الكاميروني المستضيف ونظيرِه المصري في نصف النهائي حضور مجموعة من النجوم المتألقين والأوراقِ الرابحة واللاعبين المميزين في كلا المنتخبين. تقارير إخبارية المنتخب الكاميروني منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة ماني يعلق على احتمال مقابلة محمد صلاح في النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 5:04 دقيقة السنغال تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2:33 دقيقة أوراق الكاميرون الرابحة بمواجهة نجوم منتخب مصر 0:36 دقيقة تقديم مباراة المركز الثالث من الأحد إلى السبت 0:54 دقيقة لابورتا مستغرب من موقف ديمبيلي ! 1:01 دقيقة دجوكوفيتش على رأس قائمة لوريس للأفضل في 2022 1:10 دقيقة تراوري سعيد بالانتقال إلى برشلونة 0:32 دقيقة فوز الصين على سويسرا في رياضة الكيرلينغ 0:37 دقيقة بينجامان ميندي يمثل أمام المحكمة