وكشف الاتحاد أن الإصابتين تعودان إلى المهاجم مورغان غيلا فوغي ومدرب حراس المرمى كيموكو كامارا وذلك قبل مواجهة زيمبابوي الحاسمة التي يسعى من خلالها المنتخب الغيني إلى حسم تأهله إلى دور الستة عشر.

