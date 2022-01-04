وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "اختبارات كوفيد-19 التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري جاءت إيجابية".

وأضاف: "علما أن قوانين ولوائح كأس إفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات".

وهي الإصابة الثانية في صفوف "نسور قرطاج" بعدما تأكدت إصابة محترف العربي القطري يوسف المساكني أمس الإثنين.



