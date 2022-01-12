وخضع الظهير الأيمن لفحوصات إضافية أثبتت تعرضه للإصابة التي تعني غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

وكان أكرم توفيق لاعب الأهلي تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفراعنة التي خسروها أمام نيجيريا في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.

