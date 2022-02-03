إجراءات أمنية جديدة قبل مباراة مصر والكاميرون من قبل beIN SPORTS February 3, 2022 13:32 1:11 دقيقة أكد فرانك مبيدا مدير ملعب أوليمبي، أن العديد من الإجراءات الاحترازية والأمنية الإضافية سيتم تطبيقها في مباراتي نصف النهائي والنهائي مثل فتح أبواب الملعب قبل خمس ساعات من انطلاقِ مباراة الكاميرون ومصر. مقابلات منتخب الكاميرون منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة "287" حالة إصابة بكورونا قبل الألعاب الشتوية 1:17 دقيقة شكر متبادل بين الرئيس الصيني وتوماس باخ 1:06 دقيقة جاكي شان يشارك في حمل الشعلة الأولمبية 1:11 دقيقة إجراءات أمنية جديدة قبل مباراة مصر والكاميرون 1:29 دقيقة لقاء حصري مع النجم الكاميروني جيريمي 2:42 دقيقة الكاميرون تختبر قوتها أمام زعماء القارة الإفريقية 7:23 دقيقة آخر أخبار مصر والكاميرون قبل نصف النهائي 2:40 دقيقة اختبار صعب ينتظر منتخب مصر في نصف النهائي 0:58 دقيقة اجتماع مهم جداً لرابطة الأندية الأوروبية 0:30 دقيقة كيفية مشاهدة مباراة مصر والكاميرون؟