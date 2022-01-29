إبراهيم توري: "لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي" من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 22:25 0:31 دقيقة أكد إبراهيم توري بأن المنتخب البوركيني قدّم مباراة جيدة أمام منافس قوي مشيراً إلى أن منتخب الخيول استعد جيداً من أجل الاعتماد على المرتدات لضرب حصون المنتخب التونسي. مقابلات بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة إبراهيم توري: "لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي" 1:57 دقيقة منذر الكبير يتحمل مسؤولية خروج تونس من ربع النهائي 10:40 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وبوركينا فاسو 4:27 دقيقة بوركينا فاسو إلى نصف النهائي على حساب تونس 1:00 دقيقة أوناحي يأمل الذهاب بعيداً وأمرابط يحذّر 0:35 دقيقة برشلونة يعلن التعاقد مع تراوري 0:34 دقيقة إيكامبي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 1:05 دقيقة سينتفيت يشرح أسباب خسارة غامبيا أمام الكاميرون 3:18 دقيقة المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف النهائي 0:52 دقيقة بلدة بودفا تكرم نوفاك دجوكوفيتش