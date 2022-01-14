أيوب الكعبي: "سنحاول انهاء دور المجموعات في الصدارة" من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 19:13 1:22 دقيقة أكد المهاجم أيوب الكعبي بأن المنتخب المغربي سيواصل تقديم عروضه الجيدة لكي يتمكن من إنهاء دور المجموعات في الصدارة بعد أن ضمن "أسود الأطلس" العبور إلى ثمن النهائي. مقابلات المنتخب المغربي أيوب الكعبي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي 0:35 دقيقة مشاكل في القلب تبعد أوباميانغ عن قائمة الغابون 8:58 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر 4:02 دقيقة مالاوي تنتصر على زيمبابوي وتخرجها من المسابقة 1:27 دقيقة النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل" 1:22 دقيقة الكعبي: "سنحاول انهاء دور المجموعات في الصدارة" 5:11 دقيقة المنتخب المغربي يبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة السد يعلن فتح مركز التدريبات بدءاً من السبت 0:29 دقيقة بايرن ميونخ يعلن غياب ديفيز بسبب مشاكل صحية 0:39 دقيقة أياكس يعلن انتقال نيريس إلى شاختار