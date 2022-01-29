أجمل 5 أهداف في ثمن النهائي...3 منها عربية من قبل beIN SPORTS January 29, 2022 14:20 3:15 دقيقة أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن أجمل خمسة أهداف في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وجاءت ثلاثة من هذه الأهداف الخمسة بأقدام عربيّة. تقارير إخبارية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة تغريم ميدفيديف 12 ألف دولار أميركي 3:19 دقيقة اللمسات الأخيرة لمنتخب تونس قبل لقاء بوركينا فاسو 3:15 دقيقة أجمل 5 أهداف في ثمن النهائي...3 منها عربية 3:43 دقيقة لقاء حصري مع مدرب تونس منذر الكبير 0:33 دقيقة لقب زوجي الرجال بحوزة كيريوس وكوكيناكيس 1:43 دقيقة بارو: ليس لغامبيا ما تخسره والضغط على الكاميرون 2:53 دقيقة غامبيا - الكاميرون أولى مواجهات ربع النهائي 6:54 دقيقة آشلي بارتي تتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1:15 دقيقة ماذا يخبئ مدرب بوركينا فاسو لمواجهة تونس؟ 0:56 دقيقة بن وناس: تخطي نيجيريا رفع سقف الطموحات لتونس