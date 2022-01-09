أبوبكر: "بداية جيدة" من قبل beIN SPORTS January 9, 2022 19:20 1:25 دقيقة عبّر مهاجم منتخب الكاميرون فانسون أبوبكر عن سعادته بإحرازه لقب أفضل لاعب في المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا مشيراً إلى النجاح الذي عرفه صاحب الأرض اليوم. مقابلات المنتخب الكاميروني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة فيرمان سانون: "وباء كورونا أربكنا قليلاً" 2:45 دقيقة مواجهة نانت وموناكو تنتهي على وقع التعادل السلبي 0:49 دقيقة تراوري: قمنا بمباراة جيّدة ونحن مطالبون بالتعويض 3:29 دقيقة المنتخب الكاميروني يعود من بعيد ويحقق الفوز 1:25 دقيقة أبوبكر: "بداية جيدة" 1:25 دقيقة وست هام يونايتد وتوتنهام إلى الدور القادم 0:34 دقيقة السد يعلن استمرار إيقاف التدريبات 4:34 دقيقة ليفربول يتجاوز عقبة شروسبيري بفوز كبير 16:44 دقيقة شاهد مراسم حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 0:56 دقيقة رئيس الكاميرون يعلن افتتاح كأس أمم أفريقيا