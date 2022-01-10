آرون بوبندزا بطل لقاء جزر القمر والغابون من قبل beIN SPORTS January 10, 2022 22:22 1:01 دقيقة الغابوني آرون بوبندزا هو بطل لقاء منتخب بلاده بنظيره منتخب جزر القمر، فهو الذي سجل هدف الفوز الوحيد وتوج على إثره بجائزة أفضل لاعب في المباراة، فماذا قال عن أولى المواجهات لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز "الكاميرون ٢٠٢١"؟ الغابون جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:23 دقيقة مانشستر يونايتد يتخطى أستون فيلا 1:03 دقيقة مدرب جزر القمر يوضح أسباب خسارة فريقه 1:01 دقيقة آرون بوبندزا بطل لقاء جزر القمر والغابون 3:31 دقيقة منتخب الغابون يتخطى جزر القمر بفوز صعب 0:43 دقيقة علي فرج يتوج بلقب بطولة هيوستون للاسكواش 0:33 دقيقة الريان يستعيد التوازن ويكتسح الوكرة بثلاثية نظيفة 1:38 دقيقة صلاح: سنحارب من أجل الفوز بكأس إفريقيا 1:54 دقيقة بونو: أدرنا المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد 0:50 دقيقة رومان سايس: خضنا مواجهة صعبة أمام غانا 3:06 دقيقة المنتخب الغيني يقتنص فوزاً ثميناً من مالاوي