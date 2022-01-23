التدريب قبل الأخير لأسود الأطلس قبيل المواجهة شهد عودة حارس المرمى ياسين بونو مع تواصل غياب الظهير أشرف حكيمي، كما غاب اللاعب فيصل فجر عن تدريبات الأسود بسبب إصابته بفيروس كورونا.

