هذا وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة مواجهة نصف النهائي الثاني بين منتخب الكاميرون ونظيره المصري، مباشرةً وحصرياً على قناتي "بي إن سبورتس ماكس واحد "و" بي إن سبورتس ماكس اثنان" هذا اليوم الخميس عند الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

