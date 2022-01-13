موفد beIN SPORTS: اعتماد نتيجة مباراة تونس ومالي

وانتهت مواجهة تونس ومالي بفوز المنتخب المالي بهدف دون مقابل.

كما قررت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي عدم إعادة المباراة وأقرت بأن الحكم الزامبي جاني سيكازوي تعرض لوعكة صحية بسبب الحرارة.

في حادثة غريبة ونادرة، أطلق حكم مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021 صافرة النهاية قبل الدقيقة تسعين، ما أثار غضب منتخب "نسور قرطاج" الذي كان يبحث عن هدف التعادل ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة السادسة.

وشهدت المباراة نهاية جدلية عندما أطلق الحكم الزامبي زيكازوي صافرة النهاية في الدقيقة 89:48 قبل نهاية الوقت الأصلي، علمًا أنه من البديهي ومن المتوقع أن يكون هناك وقت بدل عن ضائع، وسط اعتراض شديد من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب التونسي. إلا أن الحكم لم يستأنفها.

أثارت هذه النهاية غضب الجهاز الفني التونسي واللاعبين واقترب المدرب منذر الكبيّر من الحكم مشيراً إلى ساعته وكأنه يقول له إن الوقت لم ينته بعد، لكن من دون جدوى، قبل أن يخرج الطاقم التحكيمي بمرافقة أمنية.

وبعد دقائق من دخول اللاعبين الى غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين مجدداً إلى أرض الملعب لاستكمال المواجهة، وفي حين عاد لاعبو مالي، لم يعد نظراؤهم التونسيون.

وقال مسؤول في الـ"كاف" لفرانس برس انه كان يتعين انهاء المباراة، مع ثلاث دقائق متبقية، لكن الفريق التونسي لم يعد إلى أرض الملعب ما دفع الحكم لإنهائها.

