موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والمغرب في كأس أمم افريقيا على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مصر والمغرب في واحدة من أهم مباريات اليوم الأحد.

وتمثل مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنتخبين وعدد النجوم في صفوف كل فريق، لعل أبرزهم محمد صلاح في منتخب الفراعنة وأشرف حكيمي في منتخب أسود الأطلس.

مباراة مصر والمغرب- مباشر

البث المباشر لمباراة مصر والمغرب سيكون اليوم الأحد في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORTS MAX 1.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والمغرب بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مصر والمغرب أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.