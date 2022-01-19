موعد وكيفية البث المباشرة لمباراة مصر والسودان في كأس أمم افريقيا على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة مصر والسودان في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مصر والسودان؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مصر والسودان في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة مصر والسودان في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على بطاقة الترشح لثمن النهائي، إذ يملك محمد صلاح ورفاقه 3 نقاط جراء فوز واحد على غينيا بيساو، بينما منتخب صقور الجديان لديه نقطة وحيدة من التعادل مع غينيا بيساو أيضاً.

مباراة مصر والسودان - مباشر

البث المباشر لمباراة مصر والسودان سيكون اليوم الأربعاء في التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS MAX 1.

🔥⚽️ سهرة شيقة وممتعة بانتظاركم



مصر 🆚 السودان

📺 على beIN SPORTS MAX 1



غينيا بيساو 🆚 نيجيريا

📺 على beIN SPORTS MAX 2



برينتفورد 🆚 مانشستر يونايتد

📺 على beIN SPORTS 1 PREMIUM



فالنسيا 🆚 إشبيلية

📺 على beIN SPORTS 1



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🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2022

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر والسودان بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مصر والسودان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.