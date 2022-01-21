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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا

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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متوسط ميدان منتخب غينيا إيلايش موريبا كأفضل لاعب يافع في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP

 


 

المنتخب الغيني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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