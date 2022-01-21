موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا

من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 21:46 اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متوسط ميدان منتخب غينيا إيلايش موريبا كأفضل لاعب يافع في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.