موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS January 21, 2022 21:46 اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم متوسط ميدان منتخب غينيا إيلايش موريبا كأفضل لاعب يافع في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. AFP 🇬🇳 @IlaixMK 🇬🇳 Future superstar. 🤩 His stunning performances earned him the #TotalEnergiesAFCON2021 Group Stage Young Player Award! 🎖️#AFCON2021 | #TeamGuinea pic.twitter.com/BCi5aSYone — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 21, 2022 المنتخب الغيني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ السابق كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" اقرأ التالي آخر الأحداث January 21, 2022 21:46 موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات January 21, 2022 21:22 كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" January 21, 2022 21:11 الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات January 21, 2022 20:20 فانسون أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات January 21, 2022 19:20 مامادو توري في لقاء خاص مع beIN SPORTS January 21, 2022 18:07 أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" January 21, 2022 18:04 موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" January 21, 2022 18:00 أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS January 21, 2022 16:16 إصابة مدرب المنتخب التونسي بـ"كوفيد-19" January 21, 2022 15:02 رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري