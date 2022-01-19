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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

منتخب مصر يحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي

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حسم المنتخب المصري تأهله إلى الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021 عقب تغلبه على نظيره المنتخب السوداني بهدف دون رد الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

AFP

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بهدف أحرزه المدافع الشاب محمد عبد المنعم في الدقيقة 36 من ضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية جاءته من عبدالله السعيد.

ورفع المنتخب المصري بذلك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة.

وضمن الفراعنة بذلك تواجدهم في الدور ثمن النهائي، علماً بأن المنتخب النيجيري واصل تسيده للمجموعة الرابعة عقب تغلبه على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون ليحصد العلامة الكاملة "9 نقاط".

وسيضرب المنتخب المصري بذلك موعداً مع بطل المجموعة الخامسة في الدور ثمن النهائي، في مواجهة ستقام يوم الأربعاء السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم.
 

منتخب مصر المنتخب السوداني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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