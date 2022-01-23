منتخب جزر القمر لم يحسم اسم اللاعب الذي سيشغل مركز حراسة المرمى أمام الكاميرون

ويعاني منتخب جزر القمر من ظروف غريبة جداً نظراً لعدم امتلاكه لأي حارس مرمى متاح أمام الكاميرون في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لأسباب مختلفة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا والجاهزية البدنية.

وقال مدرب حراس المرمى: "التحضيرات لمواجهة الكاميرون جرت وسط ظروف صعبة للغاية بسبب حالات كورونا ولم نحدد بعد من اللاعب الذي سيكون حارس مرمى".

وتابع: "نحاول خلق أجواء إيجابية خلال الحصص التدريبية من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة قوية أمام منافس مرشح بقوة وهو الكاميرون".

مضيفاً: "نحن الآن نعيش لحظات تاريخية المشاركة في كأس أمم إفريقيا الفوز على غانا والتأهل إلى ثمن النهائي تاريخي، ونريد مواصلة كتابة التاريخ بالوصول إلى ربع النهائي".