مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا - بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا - بث مباشر

كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا ستكون متاحة لمشتركي beIN SPORTS مع الاستديو التحليلي الذي سيبدأ قبل انطلاق المباراة المرتقبة اليوم حيث يقص المنتخب المصري شريط مبارياته في المجموعة الرابعة بمدينة غاروا بمواجهة نيجيريا في قمة مرتقبة سيسعى من خلالها الفراعنة بقيادة النجم محمد صلاح لحصد نقاط الفوز في بداية رحلة البحث عن اللقب القاري الثامن.

موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس الأمم الافريقية

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا هو اليوم الثلاثاء في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة مباراة الفراعنة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مصر ونيجيريا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في بث مباشر على قناة beIN SPORTS MAX 1 .

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