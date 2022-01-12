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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

كوت ديفوار تستهل مشاركتها بالفوز على غينيا الاستوائية

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حقق المنتخب الإيفواري فوزاً صعباً وثميناً على نظيره منتخب غينيا الاستوائية الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021.

Reuters

أقيمت المباراة على ملعب جابوما في مدينة دوالا، وأحرز ماكس جاردل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وتصدر المنتخب الإيفواري بذلك ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط فيما حل منتخبا الجزائر وسيراليون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.
 

منتخب كوت ديفوار منتخب غينيا الاستوائية كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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