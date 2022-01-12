كوت ديفوار تستهل مشاركتها بالفوز على غينيا الاستوائية

أقيمت المباراة على ملعب جابوما في مدينة دوالا، وأحرز ماكس جاردل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.
وتصدر المنتخب الإيفواري بذلك ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط فيما حل منتخبا الجزائر وسيراليون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.
أقيمت المباراة على ملعب جابوما في مدينة دوالا، وأحرز ماكس جاردل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.
وتصدر المنتخب الإيفواري بذلك ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط فيما حل منتخبا الجزائر وسيراليون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة.
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