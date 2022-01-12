كوت ديفوار تستهل مشاركتها بالفوز على غينيا الاستوائية

من قبل beIN SPORTS January 12, 2022 21:47 حقق المنتخب الإيفواري فوزاً صعباً وثميناً على نظيره منتخب غينيا الاستوائية الأربعاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون 2021.