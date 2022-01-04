English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

سار يلتحق بصفوف السنغال بعد نزاع مع واتفورد

من قبل

سيلتحق الجناح إسماعيلا سار إلى صفوف المنتخب السنغالي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق الأحد في الكاميرون، بعد شجار مع ناديه الإنكليزي واتفورد الرافض تحريره.

Reuters

وجاء في بيان للاتحاد السنغالي لكرة القدم الثلاثاء أن اللاعب البالغ 23 عامًا "استقل رحلة +إير فرانس+ من لندن عند الساعة 11:30 صباحًا وسيصل الى دكار مساء".

وأثيرت الشكوك حول مشاركة سار في البطولة القارية بعد أن قال الاتحاد السنغالي إن واتفورد يرفض تحريره، إذ أشار في بيان الأسبوع الماضي إلى أن النادي المنافس في الدوري الممتاز أظهر "سلوكًا غير محترم وخبيث وتمييزي".

ورأى واتفورد في بيان أن سار الذي لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنكليزي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ولم يتواجد حتى على دكة البدلاء في آخر مباراتين للفريق لعدم تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، غير جاهز بدنيًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وانضم نجم ليفربول ساديو مانيه وحارس تشيلسي إدورا مندي إلى صفوف منخب "الأسود" في المعسكر التدريبي في ضواحي العاصمة دكار يوم الاثنين.

وتعتبر السغال، وصيفة الجزائر في النسخة الاخيرة عام 2019، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز.

المنتخب السنغالي واتفورد إسماعيلا سار
السابق إصابة الدولي التونسي سيف الدين
اقرأ
إصابة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا
التالي منذر الكبير يتحدّث عن مواجهة ت
اقرأ
منذر الكبير يتحدّث عن مواجهة تحديّات كورونا في "كان 2021"

آخر الأحداث

>