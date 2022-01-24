خلو المنتخب المصري من أي إصابة بفيروس كورونا

من قبل beIN SPORTS January 24, 2022 17:44 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلو صفوف المنتخب الأول من أي إصابة بفيروس كورونا قبل لقاء كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، بعد غدٍ الأربعاء.