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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

خلو المنتخب المصري من أي إصابة بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلو صفوف المنتخب الأول من أي إصابة بفيروس كورونا قبل لقاء كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، بعد غدٍ الأربعاء.

AFP

 

منتخب مصر كوت ديفوار فيروس كورونا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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