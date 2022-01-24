خلو المنتخب المصري من أي إصابة بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS January 24, 2022 17:44 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلو صفوف المنتخب الأول من أي إصابة بفيروس كورونا قبل لقاء كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، بعد غدٍ الأربعاء. AFP 🔴 سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة المنتخب .. 🇪🇬 ⬇️⬇️ أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا للقاء كوت ديفوار بعد غد الأربعاء عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.#EFA — EFA.eg (@EFA) January 24, 2022 منتخب مصر كوت ديفوار فيروس كورونا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ السابق لجنة التحكيم راضية عن أداء الح اقرأ التالي غامبيا تواصل مفاجآتها وتصعد إل اقرأ آخر الأحداث January 24, 2022 20:06 جزر القمر أمام الكاميرون بدون حارس مرمى January 24, 2022 20:04 الكاميرون (1) وجزر القمر (0) - التغطية الخاصة January 24, 2022 18:44 غامبيا تواصل مفاجآتها وتصعد إلى ربع النهائي January 24, 2022 17:44 خلو المنتخب المصري من أي إصابة بفيروس كورونا January 24, 2022 10:28 لجنة التحكيم راضية عن أداء الحكام في الدور الأول January 24, 2022 10:24 غينيا تختبر قوتها أمام غامبيا بغياب كيتا January 24, 2022 10:21 مواجهة تاريخية بين الكاميرون وجزر القمر January 24, 2022 09:53 المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا January 23, 2022 22:25 المساكني: لم نفقد الثقة بقدرتنا على التأهل January 23, 2022 21:32 منتخب تونس يقهر الصعاب ويتأهل إلى ربع النهائي