وجاء في بيان الاتحاد المصري: "أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.
حجازي يغيب عن الفراعنة حتى نهاية كأس أمم إفريقيا
وجاء في بيان الاتحاد المصري: "أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.
منتخب مصر أحمد حجازي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١