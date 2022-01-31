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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021

حجازي يغيب عن الفراعنة حتى نهاية كأس أمم إفريقيا

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سيغيب اللاعب أحمد حجازي عن منتخب مصر حتى نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء في بيان الاتحاد المصري: "أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.
 

منتخب مصر أحمد حجازي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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