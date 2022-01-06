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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

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تعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا، وموعد مواجهات الفراعنة المرتقبة وتوقيتها.

Reuters

منتخب مصر تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع الفراعنة في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS.

يمكنكم متابعة مباريات المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

وسيستهل المنتخب المصري مواجهاته في بطولته المحببة يوم الثلاثاء الموافق 11 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب نيجيريا في مدينة غاروا وستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

المنتخب المصري سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة،  على أن يختتم الفراعنة مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء المنتخب السوداني ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في التاسع عشر من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
 

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

جدول مباريات المنتخب المصري

نيجيرياx مصر

11 يناير الساعة 19.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

غينيا بيساوx مصر

15 يناير الساعة 22.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

مصرx السودان

19 يناير الساعة 22.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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