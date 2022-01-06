منتخب مصر تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع الفراعنة في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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وسيستهل المنتخب المصري مواجهاته في بطولته المحببة يوم الثلاثاء الموافق 11 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب نيجيريا في مدينة غاروا وستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب المصري سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يختتم الفراعنة مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء المنتخب السوداني ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في التاسع عشر من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

