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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

جدول مباريات تونس في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

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تعرف على جدول مباريات تونس في كأس أمم أفريقيا، وموعد مواجهات نسور قرطاج المرتقبة وتوقيتها.

Reuters

منتخب تونس تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ سيحاول زملاء وهبي الخزري تصدر  المجموعة السادسة التي ضمت كل من مالي وموريتانيا وغامبيا، فدعونا نتعرف على جدول مباريات تونس في البطولة.

مباريات منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS.

يمكنكم التعرف على جدول مباريات منتخب تونس وملاحقة ترتيبه في المجموعة من خلال الضغط هنا

وسيستهل المنتخب التونسي مواجهاته في البطولة التي ينافس على لقبها يوم الأربعاء الموافق 12 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب مالي وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب التونسي سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب موريتانيا يوم الأحد 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم منتخب تونس مواجهاته في الدور الأول بلقاء منتخب غامبيا ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في العشرين من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
 

جدول مباريات منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا

جدول مباريات منتخب تونس

تونس*مالي

12 يناير الساعة 16.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

تونس*موريتانيا

16 يناير الساعة 19.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

غامبيا*تونس

20 يناير الساعة 22.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 
منتخب تونس كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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