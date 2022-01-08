منتخب تونس تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ سيحاول زملاء وهبي الخزري تصدر المجموعة السادسة التي ضمت كل من مالي وموريتانيا وغامبيا، فدعونا نتعرف على جدول مباريات تونس في البطولة.

مباريات منتخب تونس في كأس أمم أفريقيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS.

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وسيستهل المنتخب التونسي مواجهاته في البطولة التي ينافس على لقبها يوم الأربعاء الموافق 12 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب مالي وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب التونسي سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب موريتانيا يوم الأحد 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم منتخب تونس مواجهاته في الدور الأول بلقاء منتخب غامبيا ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة في العشرين من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

