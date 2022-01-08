جدول مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا

منتخب المغرب تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع رفاق أشرف حكيمي في المجموعة الثالثة بجوار كل من غانا وجزر القمر والغابون.

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وسيستهل المنتخب المغربي مواجهاته في البطولة التي ينافس على لقبها يوم الإثنين الموافق 10 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب غانا في مدينة ياوندي وستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب المغربي سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الجمعة 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم أسود الأطلس مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء منتخب الغابون ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في الثامن عشر من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

