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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

جدول مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا

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جدول مباريات المغرب في كأس أمم أفريقيا، متوفر الآن مع توقيت مباريات أسود الأطلس.

Reuters

منتخب المغرب تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع رفاق أشرف حكيمي في المجموعة الثالثة بجوار كل من غانا وجزر القمر والغابون.

مباريات المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS.

يمكنكم متابعة مباريات منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

وسيستهل المنتخب المغربي مواجهاته في البطولة التي ينافس على لقبها يوم الإثنين الموافق 10 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب غانا في مدينة ياوندي وستقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب المغربي سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الجمعة 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم أسود الأطلس مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء منتخب الغابون ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في الثامن عشر من يناير في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
 

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا

جدول مباريات منتخب المغرب

المغرب*غانا

10 يناير الساعة 19.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

المغرب*جزر القمر

14 يناير الساعة 19.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

الغابون*المغرب

18 يناير الساعة 22.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 
منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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