تعافي الحدادي والجمل من "كوفيد-19"

وجاء في بيان نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم: "أثبتت اختبارات الـPCR التي أجرتها صباح اليوم اللجنة الطبية للاتحاد الافريقي على لاعبي المنتخب الوطني المصابين بالكوفيد، تعافي اللاعبين أسامة الحدادي و علي الجمل، إضافة الى اللاعب محمد دراقر الذي تعافى منذ يومين.

وقد قام الأستاذ عبد الله المحظاوي، المختص في أمراض القلب والشرايين، الذي وصل مقر إقامة المنتخب بإجراء الكشوفات والاختبارات المدققة بفضل التجهيزات الطبية التي اصطحبها معه والتي أثبتت سلامة اللاعبين وبالتالي أهلية كل من محمد دراقر وعلي الجمل وأسامة الحدادي لاستئناف المشاركة في المقابلات الرسمية للمنتخب التونسي انطلاقا من مساء هذا اليوم ضد منتخب غامبيا".



