ينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ اهتماماً كبيراً خاصة في مجموعة الجزائر الخامسة التي تضم سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار، كما تبدو الحسابات صعبة أيضاً في مجموعة مصر الرابعة.



ومن المتوقع أن يمر ترتيب المجموعات في كأس أمم أفريقيا بتقلبات عديدة خلال مراحل هذا الدور، إذ ستكون الصورة أكثر وضوحاً عند المرحلة الأخيرة.

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وسيتنافس العديد من كبار المنتخبات العربية على مركز الصدارة في ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا، وخاصة في مجموعات مصر وتونس والمغرب والجزائر.

وتوّج منتخب الجزائر بطلاً للنسخة السابقة فيما يحمل منتخب مصر الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب.

قوانين ترتيب المجموعات في كأس أمم أفريقيا:

يحسب الترتيب في كل مجموعة وفقاً للنقاط التي يجمعها كل فريق.

حسابات نقاط فرق المجموعة: ثلاث نقاط للفوز – نقطة للتعادل – الخسارة بلا نقاط.

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث رسمياً إلى ثمن نهائي البطولة.

في حال التعادل بالنقاط بين فريقين من ذات المجموعة يتم الأخذ بفارق المواجهات المباشرة كمعيار أول بين الفرق المتعادلة.

ترتيب المجموعات في كأس أمم أفريقيا مع آخر التحديثات