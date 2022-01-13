المنتخب الكاميروني يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا ويحصد بطاقة العبور إلى ثمن النهائي

وافتتح داوا هوتيسا التسجيل للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة الرابعة ثم أدرك كارل توكو إيكامبي التعادل في الدقيقة الثامنة.

وبعد شوط أول كان فيه المنتخب الإثيوبي قريباً في عدة مناسبات من تسجيل الهدف الثاني، تكفل فانسون أبو بكر بتسجيل هدفين (53 و55) في الفترة الثانية ثم عاد إيكامبي لتدوين هدفه الشخصي الثاني والرابع (67) لمنتخب الأسود غير المروضة.

وحقق بذلك المنتخب الكاميروني انتصاره الثاني (6 نقاط) ليعبر مبكراً نحو ثمن نهائي البطولة المقامة على أرضه وذلك بعد نجاحه في مستهل المنافسات بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

