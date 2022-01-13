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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

المنتخب الكاميروني يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا ويحصد بطاقة العبور إلى ثمن النهائي

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حقق المنتخب الكاميروني فوزاً ثميناً على إثيوبيا 4-1 اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP

وافتتح داوا هوتيسا التسجيل للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة الرابعة ثم أدرك كارل توكو إيكامبي التعادل في الدقيقة الثامنة.

وبعد شوط أول كان فيه المنتخب الإثيوبي قريباً في عدة مناسبات من تسجيل الهدف الثاني، تكفل فانسون أبو بكر بتسجيل هدفين (53 و55) في الفترة الثانية ثم عاد إيكامبي لتدوين هدفه الشخصي الثاني والرابع (67) لمنتخب الأسود غير المروضة. 

وحقق بذلك المنتخب الكاميروني انتصاره الثاني (6 نقاط) ليعبر مبكراً نحو ثمن نهائي البطولة المقامة على أرضه وذلك بعد نجاحه في مستهل المنافسات بالفوز على بوركينا فاسو 2-1. 
 

المنتخب الكاميروني المنتخب الإثيوبي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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