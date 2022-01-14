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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

المنتخب التونسي يعزل نعيم السليتي بسبب إحساسه بأعراض كورونا

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قرّر الطاقم الطبي للمنتخب التونسي عزل المهاجم نعيم السليتي عن باقي المجموعة بعد معاناته من أعراض كورونا، في انتظار صدور نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس قبل مباراة الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني.

Reuters
تونس نعيم السليتي المنتخب التونسي كورونا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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