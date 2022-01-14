المنتخب التونسي يعزل نعيم السليتي بسبب إحساسه بأعراض كورونا من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 09:20 قرّر الطاقم الطبي للمنتخب التونسي عزل المهاجم نعيم السليتي عن باقي المجموعة بعد معاناته من أعراض كورونا، في انتظار صدور نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس قبل مباراة الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني. Reuters تونس نعيم السليتي المنتخب التونسي كورونا كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ السابق جدول مباريات كأس أمم أفريقيا ت اقرأ التالي آخر الأحداث January 14, 2022 09:20 المنتخب التونسي يعزل "السليتي" بسبب كورونا January 14, 2022 00:50 جدول مباريات كأس أمم أفريقيا January 13, 2022 22:14 دايو: "أردنا الفوز للعودة إلى المنافسة" January 13, 2022 21:39 بوركينا فاسو تنعش آمالها بالفوز على الرأس الأخضر January 13, 2022 19:35 كونسيساو: "لعبنا مباراة قوية" January 13, 2022 19:34 إيكامبي: "نحن فريق قوي" January 13, 2022 19:34 أباتي: "لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا" January 13, 2022 18:48 المنتخب الكاميروني يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا January 13, 2022 18:36 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا January 13, 2022 18:28 الغابون تستعيد أوباميانغ وتفقد مدربها