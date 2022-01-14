المنتخب التونسي يعزل نعيم السليتي بسبب إحساسه بأعراض كورونا

من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 09:20 قرّر الطاقم الطبي للمنتخب التونسي عزل المهاجم نعيم السليتي عن باقي المجموعة بعد معاناته من أعراض كورونا، في انتظار صدور نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس قبل مباراة الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني.