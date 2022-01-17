الحكمة موكانسانغا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في أمم إفريقيا

من قبل beIN SPORTS January 17, 2022 16:26 ستقود الحكمة الراوندية سليمة موكانسانغا مباراة زيمبابوي وغينيا الثلاثاء، ضمن كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.