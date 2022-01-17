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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

الحكمة موكانسانغا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في أمم إفريقيا

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ستقود الحكمة الراوندية سليمة موكانسانغا مباراة زيمبابوي وغينيا الثلاثاء، ضمن كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP

وبذلك ستصبح موكانسانغا أول امرأة تدير مباراة في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا.

غينيا زيمبابوي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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