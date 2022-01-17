الحكمة موكانسانغا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS January 17, 2022 16:26 ستقود الحكمة الراوندية سليمة موكانسانغا مباراة زيمبابوي وغينيا الثلاثاء، ضمن كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. AFP وبذلك ستصبح موكانسانغا أول امرأة تدير مباراة في تاريخ نهائيات كأس أمم أفريقيا. غينيا زيمبابوي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ السابق منتخبا مصر والسودان يعلنان سلب اقرأ التالي آخر الأحداث January 17, 2022 16:26 موكانسانغا أول امرأة تدير مباراة في أمم إفريقيا January 17, 2022 15:06 منتخبا مصر والسودان يعلنان سلبية جميع الفحوصات January 17, 2022 14:39 "كاف" يهاجم الاتحاد الدولي بسبب باب غايي January 17, 2022 13:46 انتهاء مشوار أوباميانغ في كأس أمم إفريقيا January 17, 2022 13:46 بوركينا فاسو ترنو للتأهل من بوابة إثيوبيا January 17, 2022 13:43 صاحبة الضيافة الكاميرون تطمح للعلامة التامة January 17, 2022 11:28 نجم السنغال السابق الحاجي ضيوف يمتدح مانيه January 17, 2022 11:27 سونغ في لقاء حصري مع beIN SPORTS January 16, 2022 22:53 جمال بلماضي يتحدث عن خسارة الجزائر January 16, 2022 22:36 الحالات التحكيمية للقاء الجزائر وغينيا الاستوائية