English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021

التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والسنغال

من قبل

صدرت بشكل رسمي التشكيلة الأساسية لمباراة مصر والسنغال توالياً قبل انطلاق مواجهتهما المرتقبة في نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP

التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والسنغال

ولم تشهد التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر مفاجآت كثيرة خاصة وأنّ مسألة الغيابات كانت معروفة بالنسبة لعشاق الفراعنة وكذلك الحال فيما يتعلق بتشكيلة السنغال الرسمية وسط قراءة مسبقة للأوراق الرابحة لدى كل من مصر والسنغال.

وسيلعب أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر وفي خط الدفاع يتواجد محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، فيما يبرز بخط الوسط مشاركة محمد النني وعمر السولية، أما أبرز نجوم البطولة ومنتخب الفراعنة محمد صلاح فسيقود خط الهجوم رفقة مصطفى محمد مع صاحب اللمسات المميزة عمر مرموش.

وفيما يتعلق بمنتخب السنغال فيلعب مندي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يبرز كوليبالي، وفي المقدمة يتواجد ساديو مانيه نجم ليفربول الإنكليزي.

التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والسنغال

 

المنتخب السنغالي منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
السابق مواجهة خاصة بين كيروش وسيسيه
اقرأ
مواجهة خاصة بين كيروش وسيسيه
التالي حفل ختام كأس أمم أفريقيا توتال
اقرأ
حفل ختام كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

آخر الأحداث

>