التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والسنغال

ولم تشهد التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر مفاجآت كثيرة خاصة وأنّ مسألة الغيابات كانت معروفة بالنسبة لعشاق الفراعنة وكذلك الحال فيما يتعلق بتشكيلة السنغال الرسمية وسط قراءة مسبقة للأوراق الرابحة لدى كل من مصر والسنغال.



وسيلعب أبو جبل في حراسة مرمى منتخب مصر وفي خط الدفاع يتواجد محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، فيما يبرز بخط الوسط مشاركة محمد النني وعمر السولية، أما أبرز نجوم البطولة ومنتخب الفراعنة محمد صلاح فسيقود خط الهجوم رفقة مصطفى محمد مع صاحب اللمسات المميزة عمر مرموش.



وفيما يتعلق بمنتخب السنغال فيلعب مندي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع يبرز كوليبالي، وفي المقدمة يتواجد ساديو مانيه نجم ليفربول الإنكليزي.