الاتحاد الإفريقي يعلن تضامنه مع الصحفيين الجزائريين

وكان ثلاثة صحافيين جزائريين يقومون بتغطية فعاليات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون تعرضوا لاعتداء بالسلاح الأبيض في دوالا وأصيب أحدهم بجروح طفيفة كما أعلن الاتحادان الجزائري والإفريقي لكرة القدم الاثنين.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان إنه "يشجب بشدة الاعتداء الجبان الذي تعرض له ثلاثة صحافيين جزائريين في دوالا" مشيراً إلى أن "أحد هؤلاء الصحافيين الذي تعرّضوا لإصابة طفيفة نُقل الى أحد المواقع الصحية لمعالجته".

وكشف الاتحاد الجزائري أنه تم "سرقة أجهزة الهواتف المحمولة وأحد جوازات السفر" مشيراً إلى "ذهوله إزاء هذه الحادثة".

في المقابل، أكّد الاتحاد القاري بأن "الصحافيين الثلاثة كانوا ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل أفراد غير معروفين" وشجب "بقوة هذا العمل الجبان".

وانطلقت كأس الامم الافريقية الأحد بفوز الكاميرون الدولة المضيفة على بوركينا فاسو 2-1 في المباراة الافتتاحية، وستستمر حتى السادس من شباط/فبراير المقبل.

