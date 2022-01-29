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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021

إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري !

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أُلغي المؤتمر الصحفي للمنتخب المصري لكرة القدم السبت عشية قمّته المرتقبة أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ على خلفية تأخر موعد إقامته، حسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف".

AFP

وأفاد المسؤول الإعلامي في الاتحاد القاري للعبة "نتأسف للإعلان عن إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب الوطني المصري، بسبب تأخر موعد إقامته لأكثر من ساعة".

وتابع "المعلومات الأخيرة المتوفرة لدينا تؤكد عدم وصول المنتخب إلى هنا قبل الدقائق الثلاثين المقبلة، لم يعد بإمكاننا تنظيم المؤتمر الصحفي".

وختم قائلاً "يريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقديم اعتذاره عن هذا الخطأ الفادح الخارج عن إرادته، وسنقدم تقريراً إلى الجهات المعنية".

وتقرّر إقامة أربعة مؤتمرات صحفية في ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي الذي يستقبل الأحد مباراتين في الدور ربع النهائي بين مصر والمغرب، والسنغال وغينيا الاستوائية.

وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي "للفراعنة" مدربهم البرتغالي كارلوس كيروش ولاعب الوسط عمرو السولية، تليه حصة تدريبية على أحد ملاحق الملعب الرئيسي، على أن يكون ربع الساعة الأول منها مفتوحاً أمام الصحفيين.

غير أن المسؤولين عن بعثة المنتخب المصري اختاروا إجراء التمارين على ملعب "أوليمبي" في العاصمة وفي وقت سابق بعد الظهر، كما أوضح "كاف".                  

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