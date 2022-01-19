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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

إصابة 12 لاعبًا تونسيًا بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء إصابة 12 لاعبًا في صفوف منتخب بلاده بفيروس كورونا قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا الخميس في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس أمم إفريقيا.

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وكتب الاتحاد التونسي على صفحته في "فيسبوك": "مساء (الأربعاء)، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعباً وفي غياب البقية (من 28 لاعبا في التشكيلة الرسمية للنهائيات) بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19"، في وقت يأمل فيه "نسور قرطاج" حسم بطاقتهم الى الدور ثمن النهائي.

وكان مراسل  beIN SPORTS  أفاد يوم أمس الثلاثاء أن المسحة الأولى لمنتخب تونس أكدت إصابة 7 لاعبين بفيروس كورونا.

وجاءت مسحة كل من وهبي الخزري، علي الجمل، محمد علي بن رمضان، أيمن دحمان، علي معلول، محمد أمين بن حميدة وغيلان الشعلالي، إيجابية، فيما أكدت مسحة محمد دراغر تعافيه من الفيروس.

وفي وقت لاحق أعلن الاتحاد التونسي للعبة الخبر بشكل رسمي مفيداً أنه تم عزل اللاعبين المصابين عن المجموعة.

وقال الاتحاد في بيان له: "يخضع الخمسة لاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ مدة للإحاطة الصحية والتحاليل السريعة بشكل دوري آملين في سلبية تحاليلهم قبل مقابلة غامبيا باعتبار عدم وجود أي أعراض لدى هؤلاء اللاعبين".

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