إصابة الحضري مدرب حراس مصر والحارس أبو جبل بفيروس كورونا

وجاء في تغريدة نشرت عبر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم على تويتر اليوم الجمعة:"إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل".

وتابع: "أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعداداً للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى".

وختم: "تقرر عدم سفرهما (الحضري وأبو جبل) غدًا مع البعثة".

وجاء منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويفتتح مبارياته أمام نيجيريا في الحادي عشر من الشهر الحالي.