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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

إصابة أكرم توفيق تبعده عن مشوار مصر في أمم أفريقيا

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أكدت الفحوصات التي أجريت اليوم الأربعاء للاعب منتخب مصر أكرم توفيق إصابته بقطع في الأربطة المتعامدة وغيابه عن بقية مشوار مصر في  كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

Reuters

وخضع الظهير الأيمن لفحوصات إضافية أثبتت تعرضه للإصابة التي تعني غيابه عن الملاعب لفترة لا تقل عن ستة أشهر.

وكان أكرم توفيق لاعب الأهلي تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الفراعنة التي خسروها أمام نيجيريا في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.
 

كأس أمم أفريقيا منتخب مصر أكرم توفيق كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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