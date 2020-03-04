وتسعى كتيبة المدرب الهولندي بيتر بوش إلى إحراز لقب هذه المسابقة للمرة الثانية فقط في تاريخها وقد لحقت بأندية بايرن ميونيخ وساربروكن إلى المربع الذهبي.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق ماركوس إينغفارتسن مستغلا تمريرة من ماريوس بويلتر عند القائم الثاني (39).

لكن أونيون الصاعد هذا الموسم إلى مصاف الدرجة الأولى في الـ"بوندسليغا" مني بضربة قاسية عندما طرد له الحكم مدافعه كريستوفر لينتس قبل نهاية المباراة بـ19 دقيقة.

وبعدها بدقيقة واحدة أدرك ليفركوزن التعادل عن طريق كريم بلعربي المولود من أب مغربي وأم ألمانية، بتسديدة زاحفة بعد تمريرة متقنة من كاي هافرتس.

وأضاف التشيلي الدولي تشارلز أرانغيز الهدف الثاني بكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها التركي كريم ديميرباي (86) قبل أن يختتم موسى ديابي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وبلغ أينتراخت فرانكفورت أيضا المربع الذهبي بفوزه بنتيجة 2-صفر على ضيفه فيردر بريمن بفضل هدفين للبرتغالي أندريه سيلفا (45+6 من ركلة جزاء) والياباني دايشي كامادا (60).