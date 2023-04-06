خسارة "الكأس" تُعيد بايرن ميونيخ إلى مربّع الانتقادات من قبل beIN SPORTS April 6, 2023 09:42 2:29 دقيقة بخروجه من كأس ألمانيا على يد فرايبورغ واجه بايرن ميونيخ ومدربه الجديد توماس توخيل موجة انتقادات لاذعة أعادت إلى الواجهة قضية توقيت إقالة المدرب السابق يوليان ناغلسمان. تقارير إخبارية كأس ألمانيا بايرن ميونيخ فرايبورغ -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ماذا قال كل من أنشيلوتي وتشافي بعد الكلاسيكو؟ 0:49 دقيقة لامبارد مدرباً لتشلسي حتى نهاية الموسم 1:57 دقيقة الأرجنتين تتصدّر تصنيف الفيفا 2:14 دقيقة كأس قطر - نهائي مرتقب بين السد والدحيل 0:40 دقيقة دعم إفريقي للمغرب بشأن ملف مونديال 2030 0:38 دقيقة تولوز يواجه آنسي من أجل مقعد في نهائي كأس فرنسا 1:05 دقيقة تشيفيرين يٌشيد بـ"ناصر غانم الخليفي" 2:29 دقيقة خسارة الكأس تعيد بايرن ميونيخ إلى مربّع الانتقادات 2:25 دقيقة ميلووكي يضمن الصدارة العامّة للدور المنتظم 3:29 دقيقة نانت يبلغ نهائي كأس فرنسا