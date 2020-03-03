وتمكن جوشوا كيميتش من تسجيل هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وبايرن ميونيخ هو حامل اللقب كما أنه هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولة برصيد 19 مرة بينما حصل على المركز الثاني 4 مرات آخرها كان عام 2018 عندما خسر أمام آينتراخت فرانكفورت (3-1) في النهائي.

وفرض بايرن ميونيخ سيطرته على أغلب فترات المباراة لكنه اكتفى بهدف وحيد حقق عبره الفوز الثالث على شالكه هذا الموسم بعدما كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسينكيرشن في المرحلة الثانية من الدوري في 24 آب/أغسطس الماضي، وبخماسية على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في 25 كانون الثاني/يناير الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وواصل الفريق البافاري تألقه في الآونة الأخيرة بعدما قطع شوطاً كبيراً في بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على مستضيفه تشيلسي الانكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي، وسحقه مضيفه هوفنهايم بسداسية نظيفة خولته الابتعاد ثلاث نقاط في صدارة الدوري الذي يحمل لقبه في المواسم السبعة الأخيرة.

ورفع بايرن ميونيخ سلسلته من المباريات دون خسارة إلى 14 متتالية في مختلف المسابقات.

