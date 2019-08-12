تخطى بايرن ميونيخ الدور الأول من مسابقة كاس ألمانيا لكرة القدم بفوزه يوم الإثنين على مضيفه إنرغي كوتبوس 3-1.

ولم يستهن حامل اللقب بمنافسه الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة فأشرك العديد من لاعبيه الأساسيين وعلى رأسهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدف الأول (32) قبل أن يضيف الفرنسي كومان الثاني (65) ومن ثم غورتزكا الثالث (85).

ووقّع بركان تاز على هدف فريقه الشرفي في الوقت بدل الضائع 90+3 من ركلة جزاء.



وشهدت مباريات اليوم حاجة فولفسبورغ للوقت الإضافي كي يتأهل على حساب هاليتشير من دوري الدرجة الثالثة 5-3 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3 في الوقت الأصلي.

وودع هانوفر المسابقة بخسارته من كارلشروهر 2-0 وتأهل شتوتغارت بفوزه 1-0 على هانسا روستوك.