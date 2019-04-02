هوملز يطالب زملاءه بالتركيز 100% على مواجهة هايندهايم

ويبدو بايرن ميونيخ مرشحاً فوق العادة لبلوغ نصف نهائي مسابقة الكأس التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي، وذلك قبل 4 أيام على قمته المرتقبة أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند متصدر الدوري السبت المقبل على ملعب "أليانز أرينا".

ومع ذلك، قال هوملز الذي يتابع نادي الدرجة الثانية عن كثب، إنّ بايرن يجب ألا يفرط في الثقة في أسبوع قد يكون حاسماً بالنسبة إليه.

وقال هوملز الثلاثاء "يجب أن نركز بنسبة 100% على مواجهة هايدنهايم لأنّها لن تكون مهمة سهلة".

وأضاف: "أحد أصدقائي المقربين هو من كبار مشجعي فريق هايدنهايم، لذلك أشاهدهم كثيراً، يلعبون كرة قدم جيدة، لا سيما في الهجوم".

ويحتل نادي هايدنهايم حاليا المركز السادس في دوري الدرجة الثانية، ويقدم أحد أفضل مواسمه، وهو بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا بفوز مفاجئ على حساب باير ليفركوزن في الدور ثمن النهائي.

وأشاد هوملز بشكل خاص بـ"الضربات الرأسية" للمهاجم روبرت غلاتسل الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من أندية البوندسليغا.

وشدّد على أنّ بايرن يحتاج إلى البقاء هادئاص إذا أراد الابقاء على آماله في المنافسة على ثنائية الدوري والكأس المحليين هذا الموسم، وقال "إذا كنا نفكر فقط في مباراة دورتموند المقررة السبت، فسنعاني" في مسابقة الكأس.

وأضاف: "لكن الأمر يتعلق أولاً بالكأس، نسعى لبلوغ الدور نصف النهائي، لأنّ الفوز بالكأس هو أحد هدفين رئيسيين لدينا هذا الموسم".

