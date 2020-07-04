نوير يؤكد "أثبتنا مدى حماسنا وتعطشنا" للألقاب

وأضاف نوير في تصريح لقناة "سكاي" عقب تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) "ما حققناه، شيء مميز. أمامنا الآن فترة قصيرة للراحة، ثم سنستعد ونحاول بكل تأكيد تحقيق الثلاثية" في إشارة إلى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا إذ خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي 3-صفر ذهابا.

من جهته، قال مدرب الفريق البافاري هانزي فليك "نغادر الملعب بفخر لما حققناه. ما أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة مثير. كان ذلك رائعا بكل بساطة. أنا سعيد جدا جدا. الفريق فعال ورائع. اليوم، هناك فرح فقط".

أما المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي صاحب ثنائية في المباراة النهائية والتي رفع بها غلته من الأهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم إلى 51 هدفا فقال "لعبنا بشكل جيد، سواء في الهجوم أو في الدفاع. أظهرنا في الشوط الثاني أننا أفضل فريق وأننا نريد الفوز بالكأس".

وأعرب المهاجم توماس مولر عن أسفه لغياب الجماهير، وقال "إنه أمر محزن بعض الشيء. عندما تغيب الجماهير عن المباراة النهائية لمسابقة الكأس، فالشعور ليس نفسه خلال تواجدها. لقد نجحنا في التتويج، لكن غيابهم مؤلم قليلاً".

وقال المهاجم سيرج غنابري "نحن سعداء جدا بتحقيقنا للثنائية. في الشوط الأول، كانت المباراة تحت سيطرتنا تماما، وكان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين. ثم، رد ليفركوزن بمرتدات كثيرة، لكن في النهاية فزنا 4-2 وهذا هو أهم شيء".

في المقابل، أعرب المدافع زفن بندر مسجل الهدف الأول لباير ليفركوزن عن استيائه للخسارة، وقال "لم ندخل في أجواء المباراة في البداية. كنا نفتقر إلى الشجاعة والثقة ثم تأخرنا في النتيجة، وأصبح الأمر معقدا جدا. ربما رأينا أنها كانت المباراة النهائية الأولى لأغلب لاعبينا. ولكن لمواجهة فريق مثل بايرن ميونيخ، يتعين عليك أن تكون مستعدا منذ اللحظة الأولى وأن تثق في قدراتك".

