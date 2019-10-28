مارتينيز يغيب عن مواجهة بايرن وبوخوم في كأس ألمانيا

وغاب مارتينيز أيضاً عن انتصار بايرن 2-1 على أونيون برلين يوم السبت بعد إصابته في الفوز على أولمبياكوس في اليونان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال كوفاتش للصحفيين اليوم الاثنين: "لم يتعاف خافي من الإصابة حتى الآن. قد ننتظر حتى مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "باستثناء خافي وبعض المصابين منذ فترة طويلة فإنّ باقي التشكيلة في حالة طيبة".

ويفتقد بايرن بالفعل ثنائي الدفاع نيكلاس زوله، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الدوري الأسبوع الماضي، والفرنسي لوكاس هرنانديز الذي يعاني من إصابة خطيرة في الكاحل.

ويتعرض كوفاتش لضغوط متصاعدة حيث لا يقدّم بايرن أداءً مقنعاً في الدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني متأخراً بنقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ.

ووسط تكهنات واسعة في وسائل إعلام عن بحث النادي عن خليفة له قال مدرب النادي البافاري إنه يجب منح المدربين المزيد من الوقت لإثبات قدراتهم.

وفاز العملاق الألماني بالثنائية المحلية الموسم الماضي في أول مواسم كوفاتش مع الفريق.