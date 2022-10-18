لايبزيغ يصعد إلى ثمن النهائي بفوز كبير

وبعدما بدأ حملة الدفاع عن اللقب الأول في تاريخه بفوز كاسح على فريق من الدرجة الرابعة 8-صفر، لم يجد فريق المدرب ماركو روزه صعوبة في حجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب ضيفه هامبورغ الذي يخوض موسمه الخامس توالياً في الدرجة الثانية.

ويدين لايبزيغ بتأهله إلى الدنماركي يوسف بولسن والفرنسي محمد سيماكان، إذ سجل الأول هدفين في مدى ثلاث دقائق (33 و36)، فيما سجل الثاني هدفاً (68) مع تمريرة حاسمة في الهدف الأول لبولسن.

أما الهدف الرابع، فجاء في الدقائق الأخيرة عبر بنجامين هنريخس (81).

واحتُرِمَت التراتبية أيضاً في لقاء آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارتر كيكرز من الدرجة الخامسة، إذ حسم الأول بطاقته بفوزه 2-صفر، على غرار ما فعل ماينتس بفوزه على لوبيك من الدرجة الرابعة أيضاً 3-صفر.

