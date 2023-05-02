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الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس ألمانيا

لايبتسيش يكتسح فرايبورغ ويبلغ النهائي

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اكتسح لايبتسيش حامل اللقب مضيفه ووصيفه فرايبورغ بعشرة لاعبين 5-1 الثلاثاء في نصف نهائي كأس ألمانيا وبلغ المباراة النهائية.

Reuters

وتناوب على تسجيل خماسية لايبتسيش الإسباني داني أولمو (13)، الألماني بنجامن هنريتشس (14)، المجري دومينيك سوبوسلاي (37 و90+8 من ركلة جزاء) والفرنسي العائد من الإصابة كريستوفر نكونكو (45+1)، فيما أحرز النمساوي ميكايل غريغوريتش هدف فرايبورغ الوحيد (75).

وشهدت المباراة في دقيقتها الثامنة والخمسين، طرد مدافع لايبتسيش الكرواتي يوشكو غفارديول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وضمن لايبتسيش مقعده في المباراة النهائية المرتقبة في برلين في 3 حزيران/يونيو المقبل، في انتظار الطرف الآخر الذي ستفرزه المواجهة بين شتوتغارت وأينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر الأربعاء.

كأس ألمانيا فرايبورغ لايبتسيش
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