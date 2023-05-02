لايبتسيش يكتسح فرايبورغ ويبلغ النهائي

وتناوب على تسجيل خماسية لايبتسيش الإسباني داني أولمو (13)، الألماني بنجامن هنريتشس (14)، المجري دومينيك سوبوسلاي (37 و90+8 من ركلة جزاء) والفرنسي العائد من الإصابة كريستوفر نكونكو (45+1)، فيما أحرز النمساوي ميكايل غريغوريتش هدف فرايبورغ الوحيد (75).

وشهدت المباراة في دقيقتها الثامنة والخمسين، طرد مدافع لايبتسيش الكرواتي يوشكو غفارديول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وضمن لايبتسيش مقعده في المباراة النهائية المرتقبة في برلين في 3 حزيران/يونيو المقبل، في انتظار الطرف الآخر الذي ستفرزه المواجهة بين شتوتغارت وأينتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الآخر الأربعاء.