كأس ألمانيا: شتوتغارت ولايبتسيغ إلى نصف النهائي



وبهدف سجّله الفرنسي إنزو ميلو في الدقيقة 83، منح شتوتغارت مدربه الجديد سيباستيان هونيس دفعة معنوية كبيرة في بداياته مع الفريق بعد يومين فقط من تعيينه خلفاً لبرونو لاباديا.



وتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة بسبب الحشود الكبيرة المتوافدة إلى ملعب "ماكس مورلوك"، بعدما غصّت المدرجات بسعتها القصوى (50 ألف متفرج).

وبذلك، ينضم شتوتغارت في نصف النهائي إلى أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورغ الذي أطاح بايرن ميونيخ الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في مفاجأة من العيار الثقيل.



وواصل لايبتسيغ حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر في الدور ربع النهائي الأربعاء.



وحسم لايبتسيغ المباراة لصالحه بهدفي تيمو فيرنر (22) والمجري ويلي أوربان (90+8).



ويأتي هذا الفوز منعشاً للايبتسيغ، إذ تجددت المواجهة مع دورتموند بعدما التقيا مطلع الشهر الماضي في الدوري وفاز دورتموند 2-1.



وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن تقام المباراتان في 2 و3 أيار/مايو المقبل.